Для Assassin’s Creed Shadows подобрали лучшие настройки графики

Эксперты с портала Eurogamer определили оптимальные настройки для игры в Assassin’s Creed: Shadows. Они позволяют сделать картинку плавнее, а качество изображения выше.

Табличка (в большом разрешении) содержит два варианта параметров для Xbox и два для ПК — один предназначен для видеокарт RTX 4060 и подобных, другой подходит владельцам RTX 4070 и более современных ускорителей.

Фото: Eurogamer

Assassin's Creed Shadows вышла 20 марта и стала одной из самых успешных частей серии, поставив рекорд франшизы в Steam. История Ясукэ и Наоэ за неполную недель привлекла более 3 млн человек, обогнав по числу игроков на старте Assassin's Creed Origins и Odyssey.