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Анонсирован второй сезон спортивного аниме «Медалистка»

Анонсирован второй сезон спортивного аниме «Медалистка»
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После окончания первого сезона аниме-адаптации «Медалистки» авторы сообщили, что сериал студии ENGI получит продолжение.

Никаких деталей создатели тайтла не представили — только короткий тизер с сообщением о работе над вторым сезоном.

Видео доступно на YouTube-канале TVアニメ『メダリスト』公式チャンネル. Права на видео принадлежат ENGI.

Сериал рассказывает о молодом тренере по фигурному катанию, который был вынужден завершить свою карьеру из-за травмы, но продолжает грезить о титулах и громких победах. Его спасением оказывается маленькая талантливая девочка, которой предстоит справиться не только с фигурами на льду, но и с личными проблемами с окружающим миром.

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