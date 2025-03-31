Анонсирован второй сезон спортивного аниме «Медалистка»

После окончания первого сезона аниме-адаптации «Медалистки» авторы сообщили, что сериал студии ENGI получит продолжение.

Никаких деталей создатели тайтла не представили — только короткий тизер с сообщением о работе над вторым сезоном.

Видео доступно на YouTube-канале TVアニメ『メダリスト』公式チャンネル. Права на видео принадлежат ENGI.

Сериал рассказывает о молодом тренере по фигурному катанию, который был вынужден завершить свою карьеру из-за травмы, но продолжает грезить о титулах и громких победах. Его спасением оказывается маленькая талантливая девочка, которой предстоит справиться не только с фигурами на льду, но и с личными проблемами с окружающим миром.