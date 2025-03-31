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Virtus.pro выпустила видео в духе «Волка с Уолл-стрит» к Esports World Cup 2025

Virtus.pro выпустила видео в духе «Волка с Уолл-стрит» к Кубку мира по киберспорту
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Российский киберспортивный клуб Virtus.pro представил видеоролик в преддверии летнего фестиваля Esports World Cup 2025 в Эр-Рияде.

Видео посвящено подготовке к Кубку мира — основой стали сцены из популярного фильма «Волк с Уолл-стрит» с Леонардо Ди Каприо.

Видео доступно в группе Virtus.pro во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Virtus.pro.

В этом году Virtus.pro вновь станет клубом-партнёром Esports World Cup. В список вошли 40 организаций со всего мира, в том числе Natus Vincere и Team Spirit. Этот статус не даёт спортивного преимущества и прямых приглашений на турниры, но организаторы оказывают клубам поддержку в различных аспектах.

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