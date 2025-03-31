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Honor выпустит бюджетный смартфон с гигантской батареей — инсайдер

Honor выпустит бюджетный смартфон с гигантской батареей — инсайдер
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Китайский производитель техники Honor разрабатывает недорогой смартфон, главной фишкой которого станет большая батарея — об этом сообщил авторитетный инсайдер FixedFocus.

По информации источника, в Honor уже завершили разработку телефона. Несмотря на бюджетную стоимость, модель получит достойный процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen и качественные динамики.

Объём аккумулятора нового Honor составит 8000 мАч, тогда как большинство моделей на рынке останавливаются примерно на 5000–6000 мАч. Батарею удалось увеличить за счёт использования материалов с высокой плотностью.

Когда новый смартфон появится на рынке, пока неизвестно.

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