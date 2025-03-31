Вышел трейлер Верданска в Call of Duty: Warzone — релиз 3 апреля

Разработчики популярного онлайн-шутера Call of Duty: Warzone опубликовали трейлер Верданска — оригинальной карты, которая возвращается в королевскую битву в честь пятилетия проекта.

В ролике можно увидеть знакомые локации, переработанные под современную версию игры Activision. Карта рассчитана на 150 игроков.

Видео доступно на YouTube-канале «ыыы». Права на видео принадлежат Activision.

Несколько дней назад стало известно, что в Call of Duty: Black Ops 6 и Call of Duty: Warzone появятся культовые персонажи вселенной View Askewniverse — Джей и Молчаливый Боб, а также новые тематические раскраски для оружия.