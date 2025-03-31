14 минут геймплея нового DOOM: The Dark Ages — видео

Игровой портал SECTOR.sk опубликовал большое видео игрового процесса DOOM: The Dark Ages. Новая часть легендарной серии шутеров сейчас готовится к релизу, который состоится 15 мая.

Ранее разработчики отмечали, что геймплей The Dark Ages будет отличаться от прошлых частей с упором на ближний бой и новыми гаджетами. Геймеры смогут настроить проект под себя: замедлить игровой процесс или наоборот — ускорить его.

Видео доступно на YouTube-канале SECTOR.sk. Права на видео принадлежат ID Software.

DOOM: The Dark Ages станет доступен геймерам уже 15 мая на ПК, PS5 и Xbox Series. С первого дня игра войдёт в каталог подписки Game Pass.