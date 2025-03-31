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MLBB Continental Championship первой в мире будет использовать новую систему драфта героев

СНГ-лига по Mobile Legends первой в мире будет использовать новую систему драфта героев
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Матчи пятого сезона лиги MLBB Continental Championship по Mobile Legends: Bang Bang пройдут в новом формате Brave Draft — в ходе серии командам будет запрещено повторно выбирать персонажей, уже использованных на предыдущих картах.

Как сообщили «Чемпионату» разработчики из MOONTON Games, MCC Season 5 станет первой в истории международной лигой, которая протестирует данный формат драфта.

Brave Draft заставит команды EECA развиваться и учиться мыслить стратегически. Эти изменения важны для совершенствования уверенности и умения принимать решения, которые необходимы для успеха на международных турнирах.

Фото: FISSURE / MOONTON

Региональная лига MLBB Continental Championship Season 5 пройдёт с 5 апреля по 1 июня, участие в турнире примут восемь российских команд. Победитель турнира отправится на Esports World Cup 2025 вместе с чемпионами из других регионов.

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