Новый персонаж в Genshin Impact — кулинар Эскофье из Фонтейна

Студия HoYoverse представила следующего играбельного персонажа для Genshin Impact. Им станет девушка по имени Эскофье.

Ранее героиня не появлялась в истории игры. Эскофье описывают как гениального шеф-повара из региона Фонтейн, вдохновлённого средневековой Францией.

Конфетная фея, владычица вкусовых рецепторов? Всё не так драматично, как пишут в газетах. Эскофье — обычная девушка, которая любит готовить… хоть и весьма требовательна. Она не уважает тех, кто не относится к кулинарии серьёзно.

Фото: HoYoverse

В бою игровая версия Эскофье получит силу элемента крио (лёд) и, вероятно, будет иметь пять звёзд редкости. Скорее всего, персонаж выйдет в версии 5.6 в начале мая.