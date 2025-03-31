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Вышел новый трейлер седьмого сезона «Чёрного зеркала» — сериал вернётся 10 апреля

Вышел новый трейлер седьмого сезона «Чёрного зеркала» — сериал вернётся 10 апреля
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Онлайн-кинотеатр Netflix представил новый трейлер с названиями эпизодов седьмого сезона научно-фантастического сериала «Чёрное зеркало».

Всего запланировано шесть серий. Один из эпизодов станет продолжением «USS Каллистера» — истории из четвёртого сезона про гениального программиста, который копировал личности людей в собственную игру, где управлял ими в виртуальной реальности с отсылками на «Звёздный путь».

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Чёрное зеркало» — сериал, посвящённый влиянию информационных технологий на человеческие жизни. Он выходит в формате антологии, и каждый эпизод является законченной историей без влияния на другие серии.

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Седьмой сезон сериала «Чёрное зеркало» выйдет 10 апреля — трейлер
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