Россиянин Malr1ne не сыграет на ESL One Raleigh в США из-за проблем с визой

Российский мидер Станислав Malr1ne Поторак пропустит глобальный турнир ESL One Raleigh 2025 в США из-за проблем с американской визой. В составе Falcons его заменит Абед Abed Юсуп.

Ранее Малрин даже пропустил несколько матчей команды на DreamLeague, чтобы успеть оформить нужные документы — но, судя по всему, этого оказалось недостаточно. Официально клуб пока не сообщал о вынужденных изменениях в составе.

Возможно, это не последние замены перед ESL One Raleigh: ранее источники сообщали о трудностях с визами у игроков азиатских команд и PARIVISION.

ESL One Raleigh 2025 пройдёт с 7 по 13 апреля. Призовой фонд турнира составит $ 1 млн.