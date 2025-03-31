Вышел трейлер мультфильма «Мальчик-дельфин 2» с Никитой Кологривым и музыкой Клавы Коки

Компания «Каро-Премьер» представила трейлер нового мультфильма «Мальчик-дельфин 2» — продолжения трогательной истории дружбы ребёнка и морского существа.

Авторы ленты обещают, что во второй части мальчика и дельфина ждут более масштабные приключения и новые тайны, скрытые в водах огромного океана.

Видео доступно в группе «ТН Звёзды» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат «Каро-Премьер».

Официальный саундтрек исполнит Клава Кока, а одного из новых персонажей мультфильма озвучит актёр Никита Кологривый.

Первая часть «Мальчика-дельфина» вышла в 2021 году и собрала средние оценки зрителей, заработав в прокате немногим более 100 млн рублей.