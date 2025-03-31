Папича снова забанили на Twitch — стример успел провести всего два эфира

Популярный стример Виталий Arthas Цаль, также известный как Папич, получил очередную блокировку своего Twitch-канала. Это произошло спустя несколько дней после разбана — он успел провести всего два стрима.

Сегодня, 31 марта, Папич принял участие в шоу Эвелона, проведя три игры в Counter-Strike 2. За сам эфир Виталий получил $ 30 тыс., а ещё $ 8,5 тыс. заработал за убийства в ходе матча (по $ 500 за каждый килл).

Причина блокировки точно неизвестна — вероятно, в эфире прозвучало запрещённое на Twitch слово «даун». По другой теории, Папича забанили за оскорбительные изображения на аватарках других игроков, которые он не стал скрывать.

Сам стример отмечал, что больше не будет проводить эфиры на Twitch бесплатно, поскольку считает YouTube более свободной платформой. Его канал находился в бане последние шесть лет.