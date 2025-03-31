Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Начались съёмки третьего сезона «Дома дракона» — продолжение сериала выйдет в 2026 году

Начались съёмки третьего сезона «Дома дракона» — продолжение сериала выйдет в 2026 году
Комментарии

Создатели фэнтезийного сериала «Дом дракона» по вселенной Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени» сообщили о старте производства третьего сезона шоу.

Как сообщила глава драматического отдела HBO Франческа Орси, третий сезон начнётся с масштабной Битвы при Глотке — одного из самых эпичных сражений в мире «Игры престолов», которое должно поразить зрителей. Других подробностей пока нет.

Первый сезон «Дома дракона» начал выходить в августе 2022 года, продолжение стартовало в июле 2024-го. Третью часть эпопеи о династии Таргариенов планируется выпустить в 2026 году — вероятнее всего, новые эпизода вновь выйдут летом.

Материалы по теме
Сериал «Дом дракона»: что будет после финала второго сезона?
Сериал «Дом дракона»: что будет после финала второго сезона?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android