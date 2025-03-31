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Джеки Чан ещё в форме: появились постеры персонажей нового «Каратэ-пацана»

Джеки Чан ещё в форме: появились постеры персонажей нового «Каратэ-пацана»
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Создатели предстоящего фильма «Каратэ-пацан: Легенды» опубликовали постеры с изображениями главных персонажей ленты.

Зрители смогут оценить образы двух легендарных учителей — Ральфа Маччио и Джеки Чана, а также их ученика Бен Вана. Последнего, напомним, отобрали для фильма после долгого кастинга: инсайдеры утверждают, что продюсеры оказались впечатлены его связью с персонажем.

Фото: Sony

Фото: Sony

Фото: Sony

Новая часть драмы о боевых искусствах выйдет в зарубежных кинотеатрах 30 мая 2025 года. «Каратэ-пацан: Легенды» будет учитывать события обоих предыдущих фильмов — оригинала 1984 года с Ральфом Маччио и ремейка 2010 года с Джеки Чаном.

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