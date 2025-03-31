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В России не работают сайты 31 марта: не открываются Стим, ЕГС, ПУБГ, Твич, ПС Стор и другие сервисы

В России вновь произошёл масштабный сбой интернет-сервисов
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31 марта в России произошёл очередной сбой в работе интернет-сервисов. Примерно в 20:30 мск у многих жителей страны перестали открываться и нормально работать приложения операторов связи «Ростелеком», МТС, «Билайн», а также игровые лаунчеры Steam и Epic Games Store. Ситуация также затронула популярные сетевые игры: Dota 2, Counter-Strike 2 и PUBG: Battlegrounds.

Пользователи сообщают, что многие приложения перестали загружаться, подключаться и выдают различные ошибки. Например, при запуске Steam появляется сообщение «Не удаётся соединиться с сервером. Код ошибки: 7». При этом сбои фиксируются далеко не по всей России — больше всего о проблемах сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

Фото: Downdetector.su

С чем связан масштабный сбой в России и когда работа популярных сервисов придёт в норму, неизвестно. Это уже четвёртый сбой в работе интернет-сайтов в России за последние две недели.

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