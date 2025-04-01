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Раскрыты название и дата премьеры новой части «Человека-паука» с Томом Холландом

Раскрыты название и дата премьеры новой части «Человека-паука» с Томом Холландом
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Sony Pictures на своей презентации раскрыла подзаголовок новой части «Человека-паука» с Томом Холландом в главной роли. Лента будет называться Brand New Day («Новый день» или «Совершенно новый день»).

Вместе с этим компания показала логотип ленты: красными буквами написано «Человек-паук», а жёлтыми — подзаголовок.

Логотип фильма

Фото: Sony Pictures

О чём расскажет картина, не сообщается. По слухам, лента может стать как максимально приземлённой, или же, наоборот, погрузиться в мультивселенную (как «Нет пути домой) и делать акцент на ней. Вместе с Холландом в ленте сыграет звезда «Очень странных дел» Сэди Синк.

Премьера состоится 31 июля 2026 года. Напомним, что лента «Мстители: Судный день» выйдет 1 мая 2026-го.

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