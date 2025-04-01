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Sony подтвердила актёрский состав фильма о группе The Beatles и раскрыла дату премьеры

Sony подтвердила актёрский состав фильма о группе The Beatles и раскрыла дату премьеры
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Sony Pictures во время своей презентации подтвердила актёрский состав фильма о The Beatles. Исполнителей главных ролей уже раскрывали, но теперь этой информацией поделилась сама Sony.

Актёрский состав картины

  • Барри Кеоган — Ринго Старр;
  • Джозеф Куинн — Джордж Харрисон;
  • Харрис Дикинсон — Джон Леннон;
  • Пол Мескал — Пол Маккартни.

Фото: Sony Pictures

Напомним, Sony планирует выпустить четыре фильма — каждый посвятят одному из членов группы: Ринго Старру, Джорджу Харрисону, Джону Леннону и Полу Маккартни. Все четыре фильма о The Beatles выйдут в апреле 2028 года, объявил Сэм Мендес, который выступит режиссёром всех лент.

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