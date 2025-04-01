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В третьем сезоне «Дома дракона» сыграют Томми Флэнаган и Дэн Фоглер

В третьем сезоне «Дома дракона» сыграют Томми Флэнаган и Дэн Фоглер
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Издание Variety сообщило, что в третьем сезоне сериала «Дом дракона» сыграют Томми Флэнаган («Гладиатор») и Дэн Фоглер («Фантастические твари»). Болеет того, известны даже роли актёров: первый сыграет сэра Родерика Дастина, а Фоглер воплотит образ сэра Торрена Мандерли.

Третий сезон продолжит события второго, а финальным станет четвёртый. Премьера третьего сезона состоится в 2026 году.

«Дом дракона» — приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В шоу рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. Проект получил преимущественно положительные отзывы от критиков и аудитории.

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