Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Восьмой сезон мультсериала «Рик и Морти» стартует 25 мая — новый тизер

Восьмой сезон мультсериала «Рик и Морти» стартует 25 мая — новый тизер
Комментарии

Студия Adult Swim опубликовала новый тизер-трейлер восьмого сезона мультсериала «Рик и Морти» и объявила дату его старта. Шоу начнёт выходить 25 мая.

Видео доступно на YouTube-канале Adult Swim. Права на видео принадлежат Adult Swim.

Мультсериал «Рик и Морти» рассказывает о приключениях подростка Морти и его циничного дедушки Рика. Вместе они отправляются в параллельные измерения, раз за разом чудом выбираясь сухими из воды и оставаясь в живых.

Восьмой сезон стартует 25 мая. Проект уже продлили на 11-й и 12-й сезоны: благодаря своей популярности мультсериал будут показывать как минимум до 2029 года.

Материалы по теме
Будет ли продолжение «Аутсорса»? Чего ожидать после финала первого сезона
Будет ли продолжение «Аутсорса»? Чего ожидать после финала первого сезона
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android