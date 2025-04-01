Звезда «Пингвина» Кристин Милиоти сыграет с Элизабет Олсен в сериале «Семь сестёр»

Издание Variety сообщило, что звезда сериала «Пингвин» Кристин Милиоти сыграет с Элизабет Олсен в мистическом сериале «Семь сестёр».

Сценарий написал Уилл Арбери («Наследники», «Ирма Веп»), а Шон Дуркин («Стальная хватка») выступит режиссёром. Олсен и Дуркин уже работали вместе над триллером «Марта, Марси Мэй, Марлен».

В сериале «Семь сестёр» рассказывается про большую дружную семью, которая начинает распадаться на части, когда одна из сестёр начинает общаться с голосом, который никто больше не слышит, — это заставляет каждую из них столкнуться лицом к лицу с давно похороненными тайнами.

Съёмки пилотного эпизода пройдут в мае. Даты выхода у шоу пока нет.