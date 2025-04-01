Нэйтан Филлион сыграет Гая Гарднера в сериале о Зелёных фонарях

По данным Deadline, актёр Нэйтан Филлион, который сыграет Гая Гарднера (одного из членов Корпуса Зелёных фонарей) в «Супермене», появится и в сериале про Зелёных фонарей от HBO. Сыграет он, конечно же, Гарднера.

Шоу расскажет истории Хэла Джордана и Джона Стюарта — главных представителей Корпуса Зелёных фонарей в комиксах DC. Вместе с новостью про участие Филлиона стало известно, что в проекте покажут ещё одного важного персонажа из Фонарей.

Сценаристом и продюсером сериала выступит Деймон Линделоф («Остаться в живых», «Хранители», «Оставленные»), а шоураннером станет Крис Манди, отвечавший за криминальный сериал «Озарк».

Премьера ожидается в начале 2026 года на HBO, а съёмки уже стартовали. Что до «Супермена», он выйдет в прокат 11 июля.