Режиссёр новой экранизации Resident Evil раскрыл интересные детали фильма

Недавно стало известно, что звезде «Аноры» Майки Мэдисон предложили главную роль в фильме по Resident Evil. Вместе с этим режиссёр картины Зак Креггер, снявший высокооценённый фильм ужасов «Варвар», раскрыл интересную деталь ленты.

По словам Креггера, в ленте будет один главный герой. Не исключено, что протагонистом выступит персонаж Майки Мэдисон. Сам фильм постановщик описывает следующим образом.

Персонаж отправится из точки «А» в точку «Б», постепенно погружаясь всё глубже в ад.

Описание в общем и целом напоминает игры, в которых мы играли за героев и добирались от одной точки до другой.

Премьера ленты состоится в сентябре 2026 года.