В PS Plus добавили RoboCop: Rogue City и «Техасскую резню бензопилой»

Сегодня в PS Plus Essential добавили три игры: шутер RoboCop: Rogue City по вселенной «Робокопа», сетевой хоррор The Texas Chain Saw Massacre по «Техасской резне бензопилой» и коллекционную игру Digimon Story: Cyber Sleuth.

RoboCop: Rogue City — шутер по вселенной «Робокопа» от студии Teyon

The Texas Chain Saw Massacre — сетевой шутер по «Техасской резне бензопилой» от Sumo Digital

Digimon Story: Cyber Sleuth — коллекционная игра в духе «Покемонов».

Фото: Sony

Забрать три тайтла можно до 5 мая. Уже 9 апреля анонсируют пополнение PS Plus Deluxe и Premium.