В PS Plus добавили RoboCop: Rogue City и «Техасскую резню бензопилой»
Сегодня в PS Plus Essential добавили три игры: шутер RoboCop: Rogue City по вселенной «Робокопа», сетевой хоррор The Texas Chain Saw Massacre по «Техасской резне бензопилой» и коллекционную игру Digimon Story: Cyber Sleuth.
Какие игры раздают в базовом PS Plus Essential в апреле 2025 года
- RoboCop: Rogue City — шутер по вселенной «Робокопа» от студии Teyon
- The Texas Chain Saw Massacre — сетевой шутер по «Техасской резне бензопилой» от Sumo Digital
- Digimon Story: Cyber Sleuth — коллекционная игра в духе «Покемонов».
Фото: Sony
Забрать три тайтла можно до 5 мая. Уже 9 апреля анонсируют пополнение PS Plus Deluxe и Premium.
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