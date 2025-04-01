Актриса Сидни Суини может сыграть в адаптации культовой аниме-франшизы «Гандам»

По данным издания Deadline, актриса Сидни Суини, известная по «Эйфории», может сыграть в адаптации культовой аниме-франшизы «Гандам». Подробности о роли, которую играет Суини, пока держатся в секрете, как и сюжет фильма. Представители Legendary отказались от комментариев.

Режиссёром и сценаристом фильма выступит Джим Микл, шоураннер сериала «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами».

«Гандам» — научно-фантастическая франшиза с мехами, в которой основное место занимают гигантские боевые роботы. Это мультимедийная франшиза, которая началась с аниме-сериала «Мобильный воин Гандам» в 1979 году. Весной 2021 года Legendary Entertainment объявила о работе фильма «Гандам».

Даты старта съёмок и выхода проекта пока нет.