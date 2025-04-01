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«Будет очень весело»: Энтони Старр — о финале сериала «Пацаны»

«Будет очень весело»: Энтони Старр — о финале сериала «Пацаны»
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Новозеландский актёр Энтони Старр поделился своими впечатлениями от финала сериала «Пацаны». Исполнитель роли Хоумлэндера заявил, что финал супергеройского шоу никого не оставит равнодушным, хотя эмоции у зрителей могут быть совершенно разными.

Актёр не стал вдаваться в подробности, отметив лишь, что последний сезон шоу точно развлечёт зрителей.

Фанаты будут либо удивлены, либо шокированы — в зависимости от их нервной системы… Но им будет очень, очень весело.

Пятый сезон «Пацанов» выйдет в 2026 году и завершит историю шоу. После финала проекта фанатов вселенной также ждут спин-оффы: «Поколение «Ви» и сериал про Солдатика и Грозу в 1950-х.

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