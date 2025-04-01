Disney потеряет на «Белоснежке» около $ 115 млн — аналитики

21 марта состоялась премьера «Белоснежки» — ремейка знаменитой сказки 1939 года. Лента с Рэйчел Зеглер и Галь Гадот скромно стартовала в прокате, заработав за два уикенда около $ 140 млн.

Тем временем аналитики уже подсчитали, насколько провальной окажется лента для Disney. Если финальные прогнозы по сборам в $ 225 млн окажутся верны, то фильм принесёт компании убытки в размере $ 115 млн. Это значит, что картина отобьёт лишь половину гигантского бюджета картины, который составляет примерно $ 250 млн без учёта маркетинга.

В теории Disney может отыграться с помощью тематических парков развлечений и игрушек, однако вряд ли лента станет драйвером для покупки мерчандайза по франшизе, считают эксперты. Не помогает картине и ревью-бомбинг от зрителей: на платформе IMDb средняя оценка ленты упала до 1,5 балла из 10.