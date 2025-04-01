В России снизились цены на смартфоны и другую электронику

В конце марта в России начали снижаться цены на гаджеты на импортную технику из-за укрепления рубля к доллару. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на российских продавцов и участников рынка.

Так, некоторые ритейлеры уже снизили цены на зарубежную электронику — речь идёт в том числе о смартфонах iPhone, которые подешевели на 10-15%. Сейчас на полках магазинов лежат товары, которые заказывали ранее по высокому курсу, сейчас же их заказывают по более выгодной цене, но до России они ещё не доехали. Это значит, что ближайшие поставки гаджетов будут продаваться по более низкой цене.

В «Марвел-Дистрибуции» отметили, что стоимость электроники зависит не только от курса доллара, но и от других показателей. К ним относятся, например, затраты на логистику, стоимость маркетинга и другие факторы.