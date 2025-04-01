YouTube отключил монетизацию фейковых ИИ-роликов у популярных каналов

В конце марта стало известно, что голливудские киностудии начали монетизировать фейковые ИИ-ролики на YouTube. Это произошло на фоне появления множества трейлеров по несуществующим фильмам, собирающим миллионы просмотров.

1 апреля издание Deadline сообщило, что администрация YouTube отключила монетизацию с подобных видео для двух популярных каналов с ИИ-контентом: Screen Culture и KH Studio. Авторы могут обжаловать решение платформы, однако вряд ли это приведёт к возобновлению партнёрской программы.

Создатель канала KH Studio заявил, что очень огорчён произошедшим. Автор отметил, что занимается созданием ИИ-трейлеров около трёх лет не для того, чтобы вводить людей в заблуждение, а для «исследования креативных возможностей». В YouTube же отказались от комментариев.