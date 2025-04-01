Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

YouTube отключил монетизацию фейковых ИИ-роликов у популярных каналов

YouTube отключил монетизацию фейковых ИИ-роликов у популярных каналов
Аудио-версия:
Комментарии

В конце марта стало известно, что голливудские киностудии начали монетизировать фейковые ИИ-ролики на YouTube. Это произошло на фоне появления множества трейлеров по несуществующим фильмам, собирающим миллионы просмотров.

1 апреля издание Deadline сообщило, что администрация YouTube отключила монетизацию с подобных видео для двух популярных каналов с ИИ-контентом: Screen Culture и KH Studio. Авторы могут обжаловать решение платформы, однако вряд ли это приведёт к возобновлению партнёрской программы.

Создатель канала KH Studio заявил, что очень огорчён произошедшим. Автор отметил, что занимается созданием ИИ-трейлеров около трёх лет не для того, чтобы вводить людей в заблуждение, а для «исследования креативных возможностей». В YouTube же отказались от комментариев.

Материалы по теме
Видео
Голливудские студии зарабатывают на ИИ-трейлерах своих фильмов на YouTube
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android