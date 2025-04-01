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The Last of Us 2 оптимизировали под Steam Deck

The Last of Us 2 оптимизировали под Steam Deck
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Студия Naughty Dog объявила, что ПК-порт The Last of Us 2 получил полную совместимость со Steam Deck. Это значит, что экшен отлично работает на портативном ПК от Valve без каких-либо технических проблем, со стабильной частотой кадров и адаптированными шрифтами под небольшой размер устройства.

Фото: Naughty Dog

Таким образом, владельцы портативного ПК смогут пройти сиквел культовой серии на устройстве от Valve. С какой частотой кадров работает игра и с какими настройками графики, неизвестно.

The Last of Us Part 2 доберётся до ПК уже 3 апреля — спустя почти пять лет после релиза на PlayStation 4. А уже 13 апреля состоится премьера второго сезона сериала «Одни из нас» — адаптации сиквела от компании HBO.

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