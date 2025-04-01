Звезда «Большой маленькой лжи» Шейлин Вудли сыграет во втором сезоне сериала «Рай»

Как сообщает издание Deadline, в сериале «Рай» произошло звёздное пополнение. К касту второго сезона шоу присоединилась актриса Шейлин Вудли, звезда проекта «Большая маленькая ложь» от HBO.

Сообщается, что девушка исполнит роль одной из выживших после глобальной катастрофы. Точные детали её роли держатся в секрете, сейчас актриса уже приступила к работе над вторым сезоном, который снимают в Лос-Анджелесе.

«Рай» рассказывает историю команды службы безопасности, которая получает задание защищать президента США. Однажды чиновника находят мёртвым в его собственном доме — постепенно зритель выясняет, что знает далеко не всю картину происходящего. Шоу дебютировало в начале 2025 года и стало одним из главных хитов онлайн-кинотеатра Hulu за последние годы.