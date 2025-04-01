Хоррор «Пепел» с Эйсой Гонсалес и Аароном Полом выйдет в России 19 июня

Компания МВК объявила о выпуске триллера «Пепел» в российский прокат. Лента с Аароном Полом («Во все тяжкие») и Эйсой Гонсалес («Задача трёх тел») выйдет в кинотеатрах России уже 19 июня с привычным русским дубляжом.

События «Пепла» разворачиваются в далёком будущем, когда космический корабль прибывает на вулканическую планету. Экипаж судна почти полностью погиб, а в живых осталась лишь девушка, которая не помнит, что произошло с остальными. Ей на помощь приходит Брион, и вместе им предстоит пройти через множество испытаний, чтобы выжить.

Критики высоко оценили ленту — её называют достойным возрождением научно-фантастических хорроров в духе «Чужого» Ридли Скотта.