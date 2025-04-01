Профессиональная русская озвучка Alan Wake 2 от GamesVoice выйдет в апреле — трейлер

Студия озвучки GamesVoice сообщила, что полная русская локализация игры Alan Wake 2 будет выпущена до конца апреля. Работа над проектом почти завершена — сейчас авторы занимаются перепроверкой материала.

Также был представлен трейлер версии игры на русском. Свои голоса персонажам подарили Сергей Пономарёв, Ирина Киреева, Сергей Исаев и другие.

Видео доступно в группе GamesVoice во «Вконтакте». Права на видео принадлежат GamesVoice/Remedy.

Как и другие проекты GamesVoice, файлы с русской озвучкой Alan Wake 2 можно будет бесплатно скачать на официальном сайте студии. Отмечается, что на релизе будет озвучена основная игра, дополнения к ней и мюзикл.