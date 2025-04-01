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Культовые аниме «Акира» и «Призрак в доспехах» покажут в кино в России — в качестве 4K

Культовые аниме «Акира» и «Призрак в доспехах» покажут в кино в России — в качестве 4K
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Компания «Иноекино» объявила, что покажет в российских кинотеатрах отреставрированные версии легендарных полнометражных аниме — «Акиры» 1988 года выпуска и «Призрака в доспехах» (1995).

Оба тайтла впервые будут показаны на больших экранах в России, при этом качество картинки обещают увеличить до 4K. Старт проката «Акиры» назначен на 26 июня, а «Призрак в доспехах» появится в кино осенью этого года.

Киберпанк-боевик «Акира» считается классикой мирового аниме, заработав только в год выпуска более $ 80 млн. Вышедший 30 лет назад «Призрак в доспехах» называли революцией в части графики, определившей будущее аниме на долгие годы.

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