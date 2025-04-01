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Вышел новый трейлер хоррора «Верни её из мёртвых» — премьера в России 29 мая

Вышел новый трейлер хоррора «Верни её из мёртвых» — премьера в России 29 мая
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Кинокомпания A24 представила новый трейлер фильма ужасов «Верни её из мёртвых». Новую работу от авторов «Два, три, демон, приди!» можно будет посмотреть в кинотеатрах России уже 29 мая, за день до официальной премьеры в мире.

Видео доступно на YouTube-канале A24. Права на видео принадлежат A24.

Сюжет будущей картины расскажет о брате и сестре, которые после смерти родителей оказываются в доме новой мачехи и сталкиваются с жуткими ритуалами, происходящими за его стенами.

Одну из главных ролей сыграла Салли Хокинс («Форма воды»). Режиссёрами выступили братья Филиппу, снявшие известную ленту «Два, три, демон, приди».

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