Про ведущего «В мире животных» Николая Дроздова снимут фильм

Кинокомпания «Красный квадрат» анонсировала документальный фильм «Дроздов. Правила жизни на Земле» про известного учёного-зоолога и телеведущего.

Лента о Николае Дроздове будет содержать музыкальное оформление из культовой передачи «В мире животных», которую тот вёл более 40 лет. Других подробностей, в том числе о дате выхода картины, создатели пока не сообщили.

После закрытия «В мире животных» Николай Дроздов время от времени появляется в роли рассказчика в документальных фильмах о природе, а также участвует в различных проектах и промокампаниях (например, к игре Warcraft). Сейчас легендарному ведущему 87 лет.