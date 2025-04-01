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Razer представила умные наушники, которые переводят геймерский сленг на «нормальный язык»

Razer представила умные наушники, которые переводят геймерский сленг на «нормальный язык»
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Компания Razer анонсировала новую гарнитуру, которая поможет владельцу разобраться в сложных игровых терминах. Наушники Razer Skibidi с помощью искусственного интеллекта будут переводить сленговые слова и выражения на «нормальный язык».

В ролике показывается, что после фразы в голосовом чате можно обратиться с просьбой к нейросети, и она объяснит значение выражений максимально просто и понятно.

Видео доступно на YouTube-канале Razer. Права на видео принадлежат Razer.

Сейчас на сайте компании можно записаться на участие в бета-тестировании. Когда Razer Skibidi появится в продаже и начнёт помогать «бумерам», пока неизвестно.

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