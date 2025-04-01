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Вторая часть триллера «Красный шёлк» с Милошем Биковичем — «Чёрный шёлк» выйдет в 2027 году

Вторая часть триллера «Красный шёлк» с Милошем Биковичем выйдет в 2027 году
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Исторический триллер «Красный шёлк» получит полноценное продолжение — вторая часть под названием «Чёрный шёлк» выйдет в прокат 2027 году.

Режиссёром сиквела вновь станет Андрей Волгин, также проект сохранит прежний актёрский состав: главные роли снова исполнят Милош Бикович («Холоп»), Глеб Калюжный («Вампиры средней полосы») и Елена Подкаминская («Сергий против нечисти»).

Премьера оригинального фильма состоялась в феврале этого года. «Красный шёлк» рассказал о бывшем секретном агенте, который после падения Российской империи вынужден остаться в Китае. Единственный шанс вернуться домой — сопроводить курьеров, которые везут в Москву документы, но простая операция оборачивается большими проблемами.

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