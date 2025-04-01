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Сериал «Декстер: Первородный грех» продлили на второй сезон

Сериал «Декстер: Первородный грех» продлили на второй сезон
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Как сообщает издание Variety, телеканал Showtime продлил сериал «Декстер: Первородный грех» на второй сезон. Это произошло спустя полтора месяца после завершения первого сезона, который транслировался с декабря 2024 по февраль 2025 года. У продолжения пока нет даты выхода.

«Декстер: Первородный грех» — это приквел оригинального сериала. События произведения разворачиваются в 1991 году, за 15 лет до событий «Декстера». Проект охватывает момент жизни Декстера Моргана, когда он только превращается из рядового студента в мстительного серийного убийцу.

Главную роль в грядущем проекте исполнил Патрик Гибсон («Колокола времени»). Также в актёрский состав вошли Кристиан Слэйтер, Молли Браун, Кристина Милиан и другие актёры. По «Декстеру» сейчас также снимают «Воскрешение» — продолжение оригинального сериала выйдет летом 2025 года.

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