Сериал «Декстер: Первородный грех» продлили на второй сезон

Как сообщает издание Variety, телеканал Showtime продлил сериал «Декстер: Первородный грех» на второй сезон. Это произошло спустя полтора месяца после завершения первого сезона, который транслировался с декабря 2024 по февраль 2025 года. У продолжения пока нет даты выхода.

«Декстер: Первородный грех» — это приквел оригинального сериала. События произведения разворачиваются в 1991 году, за 15 лет до событий «Декстера». Проект охватывает момент жизни Декстера Моргана, когда он только превращается из рядового студента в мстительного серийного убийцу.

Главную роль в грядущем проекте исполнил Патрик Гибсон («Колокола времени»). Также в актёрский состав вошли Кристиан Слэйтер, Молли Браун, Кристина Милиан и другие актёры. По «Декстеру» сейчас также снимают «Воскрешение» — продолжение оригинального сериала выйдет летом 2025 года.