Фильм «Король и Шут. Навсегда» выйдет в кино в начале 2026 года

Компания «НМГ Кинопрокат» анонсировали дату проката полнометражного фильма «Король и Шут. Навсегда». Лента о вселенной легендарной рок-группы выйдет в кино в начале 2026 года.

Напомним, сюжет ленты расскажет о том, как сказочную вселенную грозят уничтожить мертвецы, воскрешённые злодеем Некромантом. Чтобы спасти родных и друзей, Горшок похищает Андрея Князева из реальности в сказку, и они встают на защиту созданного ими мира.

«Навсегда» выступает прямым продолжением успешного сериала «Король и Шут», который вышел на экраны весной 2023 года. К своим ролям вернутся Константин Плотников и Влад Коноплёв.