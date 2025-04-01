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Фильм «Ёлки 12» выйдет в кино 18 декабря 2025 года

Фильм «Ёлки 12» выйдет в кино 18 декабря 2025 года
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Авторы известной новогодней франшизы «Ёлки» подтвердили, что в конце года выйдет 12-й основной фильм. «Ёлки 12» начнут показывать в российских кинотеатрах с 18 декабря.

На данном этапе продюсеры не стали раскрывать другие подробности нового фильма. Известно лишь, что в этот раз лента объединит четыре предпраздничных истории из разных уголков страны.

Последний на данный момент фильм «Ёлки 11» вышел в конце прошлого года и заработал более 1 млрд рублей в прокате. Среди прочих, в съёмках приняли участие Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Валентина Мазунина, Антон Васильев и турецкий актёр Бурак Озчивит.

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