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Блогер сравнил The Sims 4 и inZOI в разных аспектах

Блогер сравнил The Sims 4 и inZOI в разных аспектах
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Автор YouTube-канала Playzz выпустил видео с детальным сравнением двух видеоигр в жанре «симулятора жизни» — признанного лидера рынка The Sims 4 и корейской новинки inZOI, с недавнего времени доступной в раннем доступе.

Видео доступно на YouTube-канале Playzz. Права на видео принадлежат Playzz.

Во многих аспектах inZOI оказалась лучше конкурента. Это касается качества графики и режима создания персонажа, а также путешествия по миру — современные технологии позволяют делать это без проблем, в то время как вышедший в 2013 году The Sims 4 при переходе в другую область показывает загрузочный экран.

В то же время творению EA удаётся конкурировать в плане разнообразия мебели, а менее реалистичную «картинку» при желании можно списать на соблюдение стилистики.

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