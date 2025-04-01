Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стример IShowSpeed проведёт тур по России в 2025-м или в начале 2026 года

Стример IShowSpeed проведёт тур по России в 2025-м или в начале 2026 года
Комментарии

Популярный блогер и стример Даррен Джейсон IShowSpeed Уоткинс-младший во время прямой трансляции сообщил, что планирует серию трансляций из России.

Пока Спид точно не знает, когда именно пройдёт его тур по новой стране — это случится либо в 2025 году, либо в самом начале следующего. Ранее он отказывался от этой идеи, потому что «боялся попасть за решётку».

В последнее время IShowSpeed путешествует по разным странам мира, откуда проводит разнообразные трансляции, изучая местную культуру. К примеру, сейчас Даррен путешествует по Китаю, за что уже получил благодарность от властей Поднебесной, а до этого посетил Перу, где его назначили мэром столицы Лимы на один день.

Материалы по теме
Стример IShowSpeed рассказал, почему не готов приехать в Россию
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android