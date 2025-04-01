Стример IShowSpeed проведёт тур по России в 2025-м или в начале 2026 года

Популярный блогер и стример Даррен Джейсон IShowSpeed Уоткинс-младший во время прямой трансляции сообщил, что планирует серию трансляций из России.

Пока Спид точно не знает, когда именно пройдёт его тур по новой стране — это случится либо в 2025 году, либо в самом начале следующего. Ранее он отказывался от этой идеи, потому что «боялся попасть за решётку».

В последнее время IShowSpeed путешествует по разным странам мира, откуда проводит разнообразные трансляции, изучая местную культуру. К примеру, сейчас Даррен путешествует по Китаю, за что уже получил благодарность от властей Поднебесной, а до этого посетил Перу, где его назначили мэром столицы Лимы на один день.