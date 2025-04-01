В inZOI создали типичную квартиру в «хрущёвке»

Энтузиасты продолжают создавать в «симуляторе жизни» inZOI разнообразные дизайны жилья. Два русскоязычных игрока представили оформление квартиры, которая хорошо знакома жителям России и стран бывшего СССР.

Типичная «хата» в «хрущёвке» содержит все основные атрибуты: мебель из дерева, ковры на стенах и на полу, цветная плитка в ванной комнате и многое другое. Пользователи по достоинству оценили работу.

Фото: Canvas

Фото: Canvas

Фото: Canvas

Скачать шаблон этой квартиры для строительства подобной в своей копии inZOI можно на портале Canvas.

inZOI — симулятор жизни в стиле The Sims, который разрабатывают на движке Unreal Engine 5. Сейчас проект доступен в раннем доступе.