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Авторы Genshin Impact официально представили Ифу — нового персонажа из Натлана

Авторы Genshin Impact официально представили Ифу — нового персонажа из Натлана
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Студия HoYoverse показала следующего играбельного персонажа для Genshin Impact — молодого мужчину по имени Ифа.

Это известный ветеринар из Натлана, которого ранее уже неоднократно упоминали другие герои. Ифа также появился в виде NPC в последней версии «Геншина».

Фото: HoYoverse

В бою Ифа будет использовать огнестрельное оружие и силу стихии анемо (ветер).

Ифа бросается в бой с неба, пикируя на противников с револьвером в руке, и его эффектное появление наводит на мысль о том, что прибыло подкрепление из клана Цветочного Пера.

Вероятнее всего, персонаж выйдет в версии 5.6 в начале следующего месяца вместе с Эскофье.

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