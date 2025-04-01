Авторы Genshin Impact официально представили Ифу — нового персонажа из Натлана

Студия HoYoverse показала следующего играбельного персонажа для Genshin Impact — молодого мужчину по имени Ифа.

Это известный ветеринар из Натлана, которого ранее уже неоднократно упоминали другие герои. Ифа также появился в виде NPC в последней версии «Геншина».

Фото: HoYoverse

В бою Ифа будет использовать огнестрельное оружие и силу стихии анемо (ветер).

Ифа бросается в бой с неба, пикируя на противников с револьвером в руке, и его эффектное появление наводит на мысль о том, что прибыло подкрепление из клана Цветочного Пера.

Вероятнее всего, персонаж выйдет в версии 5.6 в начале следующего месяца вместе с Эскофье.