Фильм «Иллюзия обмана 4» в работе — Джесси Айзенберг и Вуди Харрельсон вернутся

По данным издания The Hollywood Reporter, фильм «Иллюзия обмана 4» уже запущен в работу. Её режиссёром, как и всех прошлых частей, выступил Рубен Фляйшер («Веном», «Анчартед: На картах не значится»).

Четвёртая часть выйдет под названием Now You See Me: Now You Don't. О чём расскажет картина, пока неизвестно.

К своим ролям вернутся Джесси Айзенберг, Дэйв Франко, Айла Фишер, Марк Руффало и Вуди Харрельсон. Среди новых лиц в касте: Ариана Гринблатт, Джастис Смит, Доминик Сесса и Розамунд Пайк.

Даты старта съёмок и премьеры ленты пока что нет. Третья часть, кстати, выйдет в прокат США 14 ноября 2025 года. Первая часть франшизы вышла в 2013 году, а премьера сиквела состоялась в 2016-м. Суммарно две картины собрали в мировом прокате более $ 680 млн.