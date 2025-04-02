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Вышел новый трейлер триллера Hurry Up Tomorrow с Дженной Ортегой и музыкантом The Weeknd

Вышел новый трейлер триллера Hurry Up Tomorrow с Дженной Ортегой и музыкантом The Weeknd
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Создатели триллера Hurry Up Tomorrow выпустили свежий трейлер ленты. В нём можно увидеть главных героев, включая персонажей Дженны Ортеги, музыканта The Weeknd, Барри Кеогана и других, а также свежие кадры картины.

Кстати, в России картина официально выйдет под названием «Последний Weeknd завтра».

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Согласно синопсису, музыкант, измученный бессонницей, отправляется в путешествие с незнакомкой, которая постепенно раскрывает всю суть его личности. Тематически картина связана с одноимённым альбомом, который музыкант The Weeknd выпустил 31 января.

Премьера ленты в мировом прокате состоится 16 мая. Режиссёром ленты стал Трей Эдвард Шульц, снявший картину «Оно приходит ночью».

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