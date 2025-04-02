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Фильм «Долгая прогулка» по роману Стивена Кинга выйдет в прокат 12 сентября

Фильм «Долгая прогулка» по роману Стивена Кинга выйдет в прокат 12 сентября
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Издание Deadline раскрыло дату премьеры фильма «Долгая прогулка» Фрэнсиса Лоуренса, которая основана на одноимённом романе Стивена Кинга. Картина выйдет в зарубежный прокат 12 сентября этого года.

Журналисты также сообщают, что на презентации CinemaCon компания Lionsgate показала трейлер. В Сеть его, конечно же, пока выкладывать не собираются.

«Долгая прогулка» расскажет об антиутопическом мире, в котором участники участвуют в соревновании на выживание: они должны идти по трассе с одной скоростью, пока в живых не останется один, он и победит. А каждого, кто сбавит скорость, убивают.

Главные роли сыграли Марк Хэмилл, Джуди Грир, Дэвид Джонссон, Купер Хоффман и Чарли Пламмер.

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