Умер актёр Вэл Килмер — он известен по роли Бэтмена в фильме «Бэтмена навсегда»

Издание The New York Times сообщило о смерти актёра Вэла Килмера. Мужчине было 65 лет. Причиной смерти послужила пневмония, а с 2015 года актёр боролся с раком гортани, и из-за неё он потерял способность разговаривать.

Килмер вырос в Сан-Фернандо с двумя братьями. Актёр Окончил среднюю школу Чатсворт, а также Голливудскую школу профессионалов. В 17 лет стал учеником Джульярдской школы драматических искусств.

Фанатам комиксов и супергероики Вэл известен по роли Бэтмена в ленте «Бэтмена навсегда». Помимо неё, он также сыграл в фильмах «Схватка», «Дежавю», «Вэл», «Настоящая любовь» и многих других проектах.