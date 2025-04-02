Дэвид Финчер снимет спин-офф «Однажды в… Голливуде» с Брэдом Питтом

Несколько крупных СМИ, включая Variety, сообщили о том, что режиссёр Дэвид Финчер снимет спин-офф ленты Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Отмечается, что сам Тарантино не будет заниматься проектом по своему сценарию, а разрешил доверить его Финчеру.

По данным журналистов, сюжет спин-оффа расскажет о дальнейшей судьбе каскадёра Клиффа Бута, к роли которого вернётся Брэд Питт. При этом ждать в фильме Леонардо ДиКаприо и Марго Робби в образах Рика Далтона и Шэрон Тейт явно не стоит, отметили журналисты различных СМИ.

Съёмки картины намечены на конец лета этого года, точную дату пока не называют. Спин-офф выйдет на Netflix.