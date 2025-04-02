Актёр Донни Йен действительно снимет спин-офф «Джона Уика» про своего героя, киллера Каина

В январе сообщалось о том, что актёр Донни Йен планирует самостоятельно снять спин-офф «Джона Уика» про своего героя, слепого убийцу по имени Каин. Информация подтверждалась только словами желаниями самого Йена.

Сейчас же данные подтвердили крупные СМИ. Йен действительно выступит постановщиком картины про Каина. Лента будет смесью гонконгского боевика и «Джона Уика», в центре которого будет слепой киллер Каин.

Примерная дата выхода спин-оффа «Джона Уика» пока не раскрывается. Съёмки планируются на конец года. Одним из последних снятых Йеном фильмом стал боевик «Прокурор», вышедший в конце 2024-го.